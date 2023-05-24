Мамардашвили может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили может перейти в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, голкипером также интересуется «Астон Вилла».

Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, который включает пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь сыграл за «летучих мышей» 32 матча во всех турнирах, 7 из них отстоял на ноль.