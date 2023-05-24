Рафинья — о поражении от «Вальядолида»: «Перед фанатами стоит извиниться»

Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился перед фанатами после матча 36-го тура ла лиги с «Вальядолидом» (1:3).

«Я считаю, что матч был неплохим, но нам не хватало интенсивности в действиях на поле. Мы должны были быть более активны, сейчас же надо принять ответственность за поражение. Может, команде не хватает мотивации. В любом случае перед фанами стоит извиниться», — приводит слова Рафиньи пресс-служба каталонского клуба.

«Барселона» ранее уже гарантировала себе чемпионство. «Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-ю строчку, покинув зону вылета.