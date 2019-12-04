Мама Месси: «Мы знаем, у него есть долг перед Аргентиной»

Мама нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Селия Куччиттини поделилась впечатлениями от шестого «Золотого мяча», завоеванного его сыном.

— Я всегда взволнована, — цитирует маму Месси Sport.es со ссылкой на эфир Radio CNN. — Какая у него карьера. Не перестает удивлять нас каждый день тем, чего добивается. Прежде всего, как личность, это главное.

Я очень счастлива, мы не ожидали этой награды. Думали, что пятая была последней. Это прекрасный сюрприз.

Его критика причиняет мне боль. Потому что вы, пресса, можете критиковать, не оскорбляя, не издеваясь. Очевидно, как мать, это причиняет мне боль.

Мы знаем, он знает, вся семья знает, что у него есть долг перед Аргентиной. Но кто больше, чем он, хотел бы выиграть чемпионат мира, Кубок Америки?

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