«Мальорка» обыграла «Вильярреал»
«Мальорка» выиграла у «Вильярреала» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей забивали Лаго Джуниор, Дани Родригес (оба — с пенальти) и Такэфуса Кубо. У «Вильярреала» с пенальти забил Санти Касорла.
«Вильярреал» с 18-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице. У «Мальорки» 15 очков и 16-е место.
В следующем туре «Вильярреал» примет «Сельту», а «Мальорка» на выезде сыграет с «Леванте».
Чемпионат Испании. Ла лига
13-й тур
«Мальорка» — «Вильярреал» — 3:1 (2:0)
Голы: Джуниор, 13 — с пенальти (1:0). Родригес, 23 — с пенальти (2:0). Касорла, 49 — с пенальти (2:1). Кубо, 53 (3:1).
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Кампос, 85), Састре, Кубо (Сенье, 66), Фебас, Родригес, Баба, Джуниор, Будимир (Пратс, 82).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Тригерос, 81), Пенья, Пау Торрес, Касорла, Иборра (Чиквуэзе, 46), Мойсес Гомес (Онтиверос, 68), Замбо, Морено, Токо-Экамби.
Предупреждения: Серхио Асенхо, 22. Родригес, 55. Пенья, 60. Альбиоль, 77. Фебас, 90.
Судья: дель Серро Гранде.
10 ноября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
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