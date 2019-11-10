«Мальорка» обыграла «Вильярреал»

«Мальорка» выиграла у «Вильярреала» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей забивали Лаго Джуниор, Дани Родригес (оба — с пенальти) и Такэфуса Кубо. У «Вильярреала» с пенальти забил Санти Касорла.

«Вильярреал» с 18-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице. У «Мальорки» 15 очков и 16-е место.

В следующем туре «Вильярреал» примет «Сельту», а «Мальорка» на выезде сыграет с «Леванте».

Чемпионат Испании. Ла лига

13-й тур

«Мальорка» — «Вильярреал» — 3:1 (2:0)

Голы: Джуниор, 13 — с пенальти (1:0). Родригес, 23 — с пенальти (2:0). Касорла, 49 — с пенальти (2:1). Кубо, 53 (3:1).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню (Кампос, 85), Састре, Кубо (Сенье, 66), Фебас, Родригес, Баба, Джуниор, Будимир (Пратс, 82).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Тригерос, 81), Пенья, Пау Торрес, Касорла, Иборра (Чиквуэзе, 46), Мойсес Гомес (Онтиверос, 68), Замбо, Морено, Токо-Экамби.

Предупреждения: Серхио Асенхо, 22. Родригес, 55. Пенья, 60. Альбиоль, 77. Фебас, 90.

Судья: дель Серро Гранде.

10 ноября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

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