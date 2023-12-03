«Мальорка» и «Алавес» не забили голов в матче ла лиги

«Мальорка» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, у гостей такое же количество.

«Мальорка» не может одержать победу на протяжении 10 матчей. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги (11 очков). «Алавес» находится на 12-й строчке (16 баллов).