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Сегодня, 17:59

«Мальорка» и «Алавес» не забили голов в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Мальорка» дома сыграла вничью с «Алавесом» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, у гостей такое же количество.

«Мальорка» не может одержать победу на протяжении 10 матчей. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги (11 очков). «Алавес» находится на 12-й строчке (16 баллов).

Испания. Ла Лига. 15-й тур
03 дек, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:0
Алавес

Источник: Таблица ла лиги
ФК Алавес
ФК Мальорка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
13
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
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