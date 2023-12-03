Педри — о Де Йонге и Гюндогане: «Иметь в составе таких игроков — это настоящая роскошь»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался об одноклубниках Френки де Йонге и Илкае Гюндогане.

«Команде очень сложно потерять мяч, когда в полузащите играют де Йонг и Гюндоган. Иметь в составе таких игроков — это настоящая роскошь», — приводит слова Педри ESPN.

В этом сезоне 26-летний де Йонг провел 11 игр за каталонцев во всех турнирах, забил 1 гол. На счету 33-летнего Гюндогана 14 игр, 1 гол и 3 результативные передачи в ла лиге-2023/24.