Лукас Васкес может покинуть «Реал» ради игровой практики, чтобы попасть на ЧМ-2022

Форвард «Реала» Лукас Васкес может покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, 30-летний испанец недоволен игровым временем в мадридском клубе. Нападающий хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в состав сборной Испании на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Васкес провел 27 матчей, в которых забил один гол.