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Сегодня, 03:05

Лукас Васкес может покинуть «Реал» ради игровой практики, чтобы попасть на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Реала» Лукас Васкес может покинуть клуб, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, 30-летний испанец недоволен игровым временем в мадридском клубе. Нападающий хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в состав сборной Испании на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Васкес провел 27 матчей, в которых забил один гол.

Лукас Васкес
ФК Реал
0
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2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
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 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
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 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
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 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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Эльче – Р. Вальекано
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Гранада – Вильярреал
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19.02 20:30
Кадис – Хетафе
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19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
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