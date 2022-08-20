Модрич об уходе Каземиро: «Смех с тобой всегда придавал мне душевного спокойствия»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал уход полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Он признался, что помнит его дебют в команде, и как он пытался его успокоить, когда тот нервничал.

«Ты стал настоящим лидером. Ты был лидером для своих товарищей по команде и для Мадрида. Мы всегда будем помнить тебя.

Я хочу сохранить моменты, которые никто не видит. Прежде всего это эпизоды с шутками, потому что ты всегда был в хорошем настроении, даже в моменты напряжения или в моменты ошибок. Смех с тобой всегда придавал мне душевного спокойствия», — цитирует Модрича Marca.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев.