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Сегодня, 10:17

«Атлетико» отказался устраивать чемпионский коридор для «Реала»

Виктория Кравченко
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Руководство «Атлетико» выступило с официальным заявлением по поводу того, чтобы устроить чемпионский коридор для «Реала».

В своем сообщении клуб информирует, что данный жест будет для клуба унизителен. В «Атлетико» также напомнили, что, когда их команда стала чемпионом, никто подобного для команды не делал.

«Атлетико» ни при каких обстоятельствах не собирается участвовать в этом издевательстве, в котором полностью забыты истинные ценности спорта. Также это способствует росту напряжения и конфронтации между болельщиками.

Уметь проигрывать так же важно, как и уметь побеждать. В «Атлетико» мы не пытаемся ничего навязывать другим. Очевидно, мы понимаем жизнь по-другому", — говорится в заявлении.

Матч «Атлетико» с «Реалом» состоится 8 мая на «Ванда Метраполитано». Начало — в 22.00 (мск). 30 апреля «Реал» досрочно офрмил чемпионство в 35-й раз в истории клуба.

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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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