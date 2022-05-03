«Атлетико» отказался устраивать чемпионский коридор для «Реала»

Руководство «Атлетико» выступило с официальным заявлением по поводу того, чтобы устроить чемпионский коридор для «Реала».

В своем сообщении клуб информирует, что данный жест будет для клуба унизителен. В «Атлетико» также напомнили, что, когда их команда стала чемпионом, никто подобного для команды не делал.

«Атлетико» ни при каких обстоятельствах не собирается участвовать в этом издевательстве, в котором полностью забыты истинные ценности спорта. Также это способствует росту напряжения и конфронтации между болельщиками.

Уметь проигрывать так же важно, как и уметь побеждать. В «Атлетико» мы не пытаемся ничего навязывать другим. Очевидно, мы понимаем жизнь по-другому", — говорится в заявлении.

Матч «Атлетико» с «Реалом» состоится 8 мая на «Ванда Метраполитано». Начало — в 22.00 (мск). 30 апреля «Реал» досрочно офрмил чемпионство в 35-й раз в истории клуба.