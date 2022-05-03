Карло Анчелотти признался, что готов тренировать «Реал» еще 10 лет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти допустил, что мадридцы станут его последним клубом в тренерской карьере, сообщает Amazon Prime Video.

«Я, наверное, уйду в отставку после «Реала», однако команда хочет, чтобы я остался здесь на 10 лет, я останусь здесь еще на 10 лет. Национальная команда в будущем может быть вариантом. Канада? Почему нет? Я хотел бы», — сказал Анчелотти.

62-летний специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и вместе с командой выиграл чемпионат Испании. Он стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.