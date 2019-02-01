Луис Суарес хочет завершить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметил, что хотел бы завершить свою карьеру в каталонском клубе. Однако, по его словам, это будет трудно. Уругваец выступает за "Барселону" с 2014 года.

В этом сезоне 31-летний форвард забил 15 голов в 19 матчах чемпионата Испании.

– Я был бы счастлив завершить карьеру в "Барселоне". Немногие верят, что это возможно, однако мне кажется, что любой игрок хочет этого, – цитирует Суареса sport.es. – Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы великим достижением. Но это будет трудно сделать. Мало кому это удалось.