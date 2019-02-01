Луис Суарес: "Барселона" обязана постараться выиграть все турниры"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес​ в интервью с Mundo Deportivo рассказал, что главной целью команды на текущий сезон является победа в Кубке Испании, ла лиге и Лиге чемпионов.

– "Барселона" обязана постараться выиграть все турниры, в которых участвует, стараться выиграть каждый титул. Каталонцам удалось пройти в полуфинал Кубка Испании, теперь у нас есть лидерство в ла лиге по количеству очков, а в Лиге чемпионов у нас есть опыт, чтобы справиться с любой ситуацией, – приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

​Напомним, что ранее в 1/4 финала Кубка Испании "Барселона" прошла "Севилью" по итогам двух матчей с общим счетом 6:3. Каталонцы возглавляют ла лигу с 49 очками после 21 тура.

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