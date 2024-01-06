«Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетико» победил в гостях «Луго» в матче 4-го раунда чемпионата Испании — 3:1.

Первый тайм завершился вничью — у гостей гол забил Анхель Корреа, у хозяев отметился Леандро Антонетти. Во втором тайме дубль Мемфиса Депая принес победу команде Диего Симеоне.

«Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка короля. Соперник мадридского клуба определится после жеребьевки.