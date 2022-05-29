«Ливерпуль» и «Челси» претендуют на Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет Diario Sport. Летом у игрока истечет срок контракта с каталонцами.

По данным источника, во французе заинтересован «Ливерпуль» и «Челси». Клубы хотят подписать игрока этим летом на правах свободного агента. Мерсисайдцы уже связались с окружением форварда, чтобы обсудить возможный переход.

Ранее Дембеле также интересовался «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.