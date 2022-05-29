«Реал» должен выплатить «Челси» 18 миллионов евро бонусами за Азара

«Реал» доплатит «Челси» 18 миллионов евро за трансфер полузащитника Эдена Азара, сообщает Fotball London.

Такой бонус полагается «синим» в том случае, если «бланкос» выиграют Лигу чемпионов с бельгийцем в составе.

При этом Азар не был ключевым игроком «сливочных» в главном клубном турнире Европы. В минувшем розыгрыше ЛЧ 32-летний вингер принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года.