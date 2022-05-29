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Сегодня, 18:23

«Реал» должен выплатить «Челси» 18 миллионов евро бонусами за Азара

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал» доплатит «Челси» 18 миллионов евро за трансфер полузащитника Эдена Азара, сообщает Fotball London.

Такой бонус полагается «синим» в том случае, если «бланкос» выиграют Лигу чемпионов с бельгийцем в составе.

При этом Азар не был ключевым игроком «сливочных» в главном клубном турнире Европы. В минувшем розыгрыше ЛЧ 32-летний вингер принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года.

Эден Азар
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
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 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Карим Бензема

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