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Спортивный директор «Бетиса» прокомментировал интерес к Себальосу

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивные директор «Бетиса» Антони Кордон прокомментировал интерес к полузащитнику «Реала» Дани Себальосу.

«Себальос очень хочет перейти в «Бетис». Но он является игроком «Реала». Так что пока ничего не могу добавить», — цитирует функционера Marca.

Ранее появлялась информация, что 25-летний испанец уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Себальос провел 18 матчей, в которых сделал результативную передачу. Контракт хавбека истекает летом 2023 года.

Дани Себальос
ФК Бетис
ФК Реал
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