«Эспаньол» и «Леванте» сыграли вничью

«Леванте» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Испании.

В составе хозяев голом отметился нападающий Даниэль Алькон на 80-й минуте, у гостей мяч забил Хави Пуадо 30-ю минутами ранее.

После 28 туров ла лиги «Леванте» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 19 очков, «Эспаньол» с 33 очками располагается на 12-й строчке.