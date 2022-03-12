«Барселона» интересуется Маркусом Рэшфордом

«Барселона» проявляет интерес к нападающему Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.

«Блауграна» хочет подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, но ей сложно соперничать с предложениями конкурентов.

По этой причине «Барса» ищет альтернативный вариант усиления позиции форварда, и игрок «Манчестер Юнайтед» — один из них.

Самого англичанина также привлекает возможность перехода в «Барселону» в случае необходимости уйти из английского клуба.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед», в сезоне-2021/22 форвард забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах за команду. Ранее появилась информация о том, что 24-летний англичанин может покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.