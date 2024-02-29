Кепа разочарован своим положением в «Реале»

Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага разочарован своей ситуацией в команде, утверждает The Athletic.

Мадридцы арендовали 29-летнего испанца у «Челси» летом прошлого года, когда основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил травму. Вскоре после перехода голкипер потерял место в стартовом составе, уступив его Андрею Лунину.

По информации источника, Кепа недоволен тем, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не объяснил, кто сейчас является первым номером команды.

Арендное соглашение голкипера рассчитано до конца сезона-2023/24. Он провел за «Реал» 18 матчей, пропустил 18 мячей и 7 раз отыграл на ноль.