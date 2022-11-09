Левандовски грозит многоматчевая дисквалификация

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, удаленный в игре 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1), помимо автоматической дисквалификации на один матч может пропустить еще несколько встреч в виде дополнительного наказания.

На 31-й минуте поляк получил заслуженную вторую желтую карточку от арбитра Хесуса Хиля Мансано. Уходя с поля, он несколько раз коснулся пальцем носа, адресуя это судьям. Одна из трактовок такого жеста — форвард «Барсы» намекнул, что рефери чего-то нанюхался. Другая версия — судья слишком много возомнил о себе.

В любом случае действия Левандовски теперь получат отдельную оценку. Он рискует заработать многоматчевую дисквалификацию и пропустить несколько игр после возобновления испанского чемпионата.