«Леганес» на выезде одолел «Эспаньол» в битве аутсайдеров чемпионата Испании

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Леганес». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Отметим, что «Эспаньол» заканчивал матч в меньшинстве после удаления в концовке встречи нападающего Хонатана Кальери.

«Леганес» набрал 28 очков, но все еще занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 24 очками остался на последнем месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Эспаньол» — «Леганес» — 0:1 (0:0)

Гол: Сильва, 53.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Хави Лопес (Кампусано, 90), Эспиноса, Давид Лопес, Педроса (Кальери, 64), Дардер, Рока, У Лэй (Варгас, 64), Эмбарба (Мелендо, 71), Рауль де Томас.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Авилес, 66), Сиовас, Сильва, Бустинса, Родригес, Тарин, Рубен Перес, Амаду (Авазьем, 81), Герреро (Ассале, 58), Руибаль (Ресио, 81).

Предупреждения: Рауль де Томас, 51. Ассале, 67. Сиовас, 84. Дардер, 85. Кальери, 88. Авилес, 90+1.

Удаление: Кальери, 88.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

5 июля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».