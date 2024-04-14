«Севилья» победила «Лас-Пальмас», который с 6-й минуты играл в меньшинстве

«Севилья» на выезде обыграла «Лас-Пальмас» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0.

На 43-й минуте встречи гол забил Юссеф Эн-Несири, а в добавленное время преимущество гостей увеличил Доди Лукебакио.

Хозяева с 6-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку за фол получил защитник команды Сауль Коко.

«Лас-Пальмас» с 37 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» набрала 34 очка и поднялась на 13-ю позицию.