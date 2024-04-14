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Сегодня, 10:09

Захарян заявил, что у него идеальные отношения с главным тренером «Реал Сосьедад»

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал об отношениях с главным тренером клуба Иманолем Альгвасилем.

«У нас с идеальные отношения. Это правда, что он меня не критикует. Я очень ценю Иманола, слушаю его очень внимательно и стараюсь делать то, о чем он меня просит. Я благодарен ему за то, что он многому меня учит и пытается объяснить мне многие понятия», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 32 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Контракт российского хавбека с испанцами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Клуб из Сан-Себастьяна занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков в 30 матчах.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Тренер «Реала» Анчелотти высоко оценил игру Тчуамени
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
10
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
11
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
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38 тур
12.04 22:00
Бетис – Сельта
 2 : 1
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 3 : 1
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 0 : 1
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 0 : 1
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
14.04 17:15
Гранада – Алавес
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14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Альмерия
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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