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Сегодня, 10:48

Лапорта заявил, что «Барселона» попытается сохранить де Йонга в команде

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный уход полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Сам футболист хочет остаться в каталонском клубе.

«Де Йонга хотят купить многие, не только «МЮ». У нас нет намерения его продать. Он хочет остаться. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть вопрос зарплаты, которая должна быть скорректирована», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Френки де Йонг
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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