Лапорта заявил, что «Барселона» попытается сохранить де Йонга в команде

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный уход полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Сам футболист хочет остаться в каталонском клубе.

«Де Йонга хотят купить многие, не только «МЮ». У нас нет намерения его продать. Он хочет остаться. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть вопрос зарплаты, которая должна быть скорректирована», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.