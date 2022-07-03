Лапорта заявил, что «Барселона» попытается сохранить де Йонга в команде
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный уход полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Сам футболист хочет остаться в каталонском клубе.
«Де Йонга хотят купить многие, не только «МЮ». У нас нет намерения его продать. Он хочет остаться. Мы сделаем все, чтобы его сохранить. Но есть вопрос зарплаты, которая должна быть скорректирована», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.
В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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15
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16
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|0
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17
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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