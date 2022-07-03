Стала известна зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной»
Экс-нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в скором времени подпишет новый контракт с каталонцами, утверждает Diario Sport.
По данным источника, футболист с 1 июля является свободным агентом. Однако стороны близки к заключению нового контракта, который будет рассчитан до лета 2024 года. Отмечается, что вингер будет зарабатывать на 40 процентов меньше, чем раньше.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».
В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|0
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|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0
|0-0
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20
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
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|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
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|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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