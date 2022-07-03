Стала известна зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной»

Экс-нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в скором времени подпишет новый контракт с каталонцами, утверждает Diario Sport.

По данным источника, футболист с 1 июля является свободным агентом. Однако стороны близки к заключению нового контракта, который будет рассчитан до лета 2024 года. Отмечается, что вингер будет зарабатывать на 40 процентов меньше, чем раньше.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.