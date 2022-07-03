Модрич рассказал, что ему непривычно было видеть Месси в футболке «ПСЖ»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что ему было сложно привыкнуть к игре Лионеля Месси за «ПСЖ».
«Мне было странно видеть Месси в футболке другого клуба после всех Класико. Но С Неймаром и Мбаппе у «ПСЖ» невероятный набор талантов», — цитирует Модрича Football Espana.
Аргентинец перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года из «Барселоны». Неймар также перешел в стан красно-синих из каталонского клуба 3 августа 2017-го. В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.
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13
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
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|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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