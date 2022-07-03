Модрич рассказал, что ему непривычно было видеть Месси в футболке «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что ему было сложно привыкнуть к игре Лионеля Месси за «ПСЖ».

«Мне было странно видеть Месси в футболке другого клуба после всех Класико. Но С Неймаром и Мбаппе у «ПСЖ» невероятный набор талантов», — цитирует Модрича Football Espana.

Аргентинец перешел в парижский клуб 10 августа 2021 года из «Барселоны». Неймар также перешел в стан красно-синих из каталонского клуба 3 августа 2017-го. В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.