Лапорта высказался о будущем Месси в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем капитана Лионеля Месси.

«Ситуация развивается. Месси хочет остаться, мы хотим, чтобы он остался. Мы в поиске нужной формулы его контракта», — цитирует Лапорту Deportes Cuatro.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

34-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.