Врачи «Барселоны» разрешили Фати вернуться к тренировкам

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати приступит к тренировкам с 12 июля, сообщает Marca.

Восстановление 18-летнего футболиста проходит в хорошем темпе. Врачи разрешили ему начать предсезонную подготовку вместе с одноклубниками.

Футболист получил травму колена в ноябре прошлого года и перенес четыре операции.

В минувшем сезоне Фати успел сыграть за «Барсу» 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.