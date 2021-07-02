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Врачи «Барселоны» разрешили Фати вернуться к тренировкам

18:29
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати приступит к тренировкам с 12 июля, сообщает Marca.

Восстановление 18-летнего футболиста проходит в хорошем темпе. Врачи разрешили ему начать предсезонную подготовку вместе с одноклубниками.

Футболист получил травму колена в ноябре прошлого года и перенес четыре операции.

В минувшем сезоне Фати успел сыграть за «Барсу» 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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