Лапорта встретился с Куманом и игроками «Барселоны»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировку команды.

Выигравший накануне выборы 58-летний функционер встретился с первой командой сине-гранатовых, «Барселоной Б» и женской командой.

Лапорта пообщался с главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом, его тренерским штабом и игроками в раздевалке.

??? ??? ??? ! Joan Laporta's Monday morning visit to the Ciutat Esportiva Joan Gamper pic.twitter.com/H0957O6Q4S — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2021

Лапорта прежде занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За этот период клуб 4 раза выиграл ла лигу и 2 раза — Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев. В 2009-м «Барса» взяла шесть трофеев за год.

На посту президента Лапорта сменил Жозепа Бартомеу, который ушел в отставку в октябре прошлого года.