Лапорта встретился с Куманом и игроками «Барселоны»
20:50
Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта посетил тренировку команды.
Выигравший накануне выборы 58-летний функционер встретился с первой командой сине-гранатовых, «Барселоной Б» и женской командой.
Лапорта пообщался с главным тренером «Барсы» Роналдом Куманом, его тренерским штабом и игроками в раздевалке.
Лапорта прежде занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. За этот период клуб 4 раза выиграл ла лигу и 2 раза — Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев. В 2009-м «Барса» взяла шесть трофеев за год.
На посту президента Лапорта сменил Жозепа Бартомеу, который ушел в отставку в октябре прошлого года.
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