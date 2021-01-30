Лапорта рассказал, при каких условиях «ПСЖ» сможет подписать Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал интерес «ПСЖ» к форварду сине-гранатовых Лионелю Месси. Парижане открыто заявляли о желании подписать аргентинца в свои ряды.

«Я считаю это неуместным. Это говорит об отсутствии у «ПСЖ» опыта на таком уровне. Им еще есть чему поучиться в мире футбола. Я всегда проявлял уважение к другим клубам.

Я не знаю, может ли «ПСЖ» подписать Месси. Возможно, смогут, если продолжат нарушать правила финансового фэйр-плей. Насколько я знаю, в прошлом году они понесли значительные убытки.

Мне было бы любопытно узнать, проигнорируют ли они правила ФФП, чтобы подписать его. Если это случится, я надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют строго, и Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет сдерживаться, когда дело дойдет до вынесения вердикта», — сказал функционер в интервью L'Equipe.

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонской командой рассчитан до лета 2021 года. Прошлым летом футболист пытался покинуть «Барселону», но руководство клуба не отпустило его.