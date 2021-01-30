«Севилья» переиграла «Эйбар» и одержала третью победу подряд в чемпионате Испании

«Севилья» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании. В рамках 21-го тура команда на выезде переиграл «Эйбар» — 2:0.

«Севилья» набрала 39 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Эйбар» — «Севилья» — 0:2 (0:1)

Голы: Окампос, 28 — с пенальти (0:1). Хоан Хордан, 55 (0:2).

«Эйбар»: Дмитрович (Йоэль, 61), Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп (Корреа, 75), Экспосито, Посо (Гарсия, 75), Кике Гарсия, Инуи (Педро Леон, 46), Муто (Серхио Энрич, 60), Хиль.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Алейш Видаль, 46), С.Гомес (Диегу Карлос, 82), Акунья (Рекик, 7), Кунде, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Ракитич, 70), Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 82), Окампос, Эн-Несири.

Предупреждения: Оливейра, 9. Диоп, 17. С.Гомес, 20. Арбилья, 62. Корреа, 78. Эль-Хаддади, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

30 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».