«Севилья» переиграла «Эйбар» и одержала третью победу подряд в чемпионате Испании
«Севилья» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании. В рамках 21-го тура команда на выезде переиграл «Эйбар» — 2:0.
«Севилья» набрала 39 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. Лига 1
21-й тур
«Эйбар» — «Севилья» — 0:2 (0:1)
Голы: Окампос, 28 — с пенальти (0:1). Хоан Хордан, 55 (0:2).
«Эйбар»: Дмитрович (Йоэль, 61), Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп (Корреа, 75), Экспосито, Посо (Гарсия, 75), Кике Гарсия, Инуи (Педро Леон, 46), Муто (Серхио Энрич, 60), Хиль.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Алейш Видаль, 46), С.Гомес (Диегу Карлос, 82), Акунья (Рекик, 7), Кунде, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Ракитич, 70), Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 82), Окампос, Эн-Несири.
Предупреждения: Оливейра, 9. Диоп, 17. С.Гомес, 20. Арбилья, 62. Корреа, 78. Эль-Хаддади, 90+4.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
30 января. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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