Стоичков о возможном назначении Хави в «Барселону»: «Четыре месяца назад Лапорта сказал, что он еще не готов»
Экс-нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о возможном назначении Хави главным тренером команды.
«Четыре месяца назад Лапорта сказал, что Хави еще «зеленый» и не готов, что ему нужно больше опыта. Сегодня утром он просыпается и говорит, что Хави — лучший для «Барселоны». Еще одну легенду «Барсы» хотят выкинуть через черный ход? Я считаю, что Хави не должен мучиться, ему нужно больше опытных людей рядом», — сказал Стоичков в интервью TUDN USA.
27 октября «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что каталонский клуб договорился с Хави о подписании контракта.
Хави на данный момент тренирует катарский клуб «Аль-Садд». Контракт рассчитан до июня 2023 года.
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