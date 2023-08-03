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Лапорта назвал Месси лучшим игроком в истории

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в истории.

«Это лучший игрок мира, но как человек он еще лучше. Месси — лучший в истории. Мы его любим. Здорово, что он решил перейти в «Интер Майами». Это хорошо для клуба, и для МЛС. И, конечно, мы хотим, чтобы это решение пошло на пользу и самому Месси», — цитирует Лапорту CNN.

Месси в двух матчах подряд за «Интер Майами» оформил дубли. Футболист стал игроком команды МЛС летом 2023 года.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
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