Экс-физиотерапевта «Барселоны» приговорили к 4 годам тюрьмы за домогательства

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор бывшему физиотерапевту «Барселоны», которого обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Marca.

По словам потерпевшей, которая также была сотрудницей клуба, обвиняемый экс-физиотерапевт домогался до нее во время сеанса массажа, касаясь интимных мест. Защита подсудимого утверждала, что это было оправдано в целях лечения.

Суд Испании утвердил приговор Верховного суда Каталонии — 4 года тюрьмы, денежная компенсация потерпевшей в размере 10 тысяч евро и запрет на занятие профессией остеопата или физиотерапевта на два года.