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Сегодня, 08:41

Анчелотти рассказал о сроках восстановления Гюлера

Мария Гусева
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Арды Гюлера после травмы.

Ранее сообщалось, что 18-летний турецкий хавбек получил повреждение на тренировке мадридцев. Хавбек преждевременно завершил свое участие в турне мадридцев в США. В ближайшее время он вернется в Мадрид и начнет лечение.

«С травмой Гюлера все не так серьезно. Думаю, Арда проведет в лазарете максимум месяц», — рассказал Анчелотти во время пресс-конференции.

6 июля «Реал» объявил о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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