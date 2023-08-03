Анчелотти рассказал о сроках восстановления Гюлера
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Арды Гюлера после травмы.
Ранее сообщалось, что 18-летний турецкий хавбек получил повреждение на тренировке мадридцев. Хавбек преждевременно завершил свое участие в турне мадридцев в США. В ближайшее время он вернется в Мадрид и начнет лечение.
«С травмой Гюлера все не так серьезно. Думаю, Арда проведет в лазарете максимум месяц», — рассказал Анчелотти во время пресс-конференции.
6 июля «Реал» объявил о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».
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2
|Реал
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|
5
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|0
|0
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|0
|
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8
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9
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|0
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10
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|0
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|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
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|0
|
20
|Алавес
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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