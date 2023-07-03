«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб будет выплачивать зарплату нападающему Лионелю Месси до 2025 года.

«Мы сделаем для Лео отличное прощание с командой. Было бы идеально сделать это на открытии нового «Камп Ноу». Мы должны платить ему зарплату до 2025 года, так как он отложил ее при предыдущем правлении», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Месси был вынужден покинуть «Барселону» в августе 2021 года из-за осложнений, связанных с его контрактом. Аргентинец перебрался в «ПСЖ», где провел два года. Этим летом он перешел в «Интер Майами».