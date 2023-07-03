«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб будет выплачивать зарплату нападающему Лионелю Месси до 2025 года.
«Мы сделаем для Лео отличное прощание с командой. Было бы идеально сделать это на открытии нового «Камп Ноу». Мы должны платить ему зарплату до 2025 года, так как он отложил ее при предыдущем правлении», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Месси был вынужден покинуть «Барселону» в августе 2021 года из-за осложнений, связанных с его контрактом. Аргентинец перебрался в «ПСЖ», где провел два года. Этим летом он перешел в «Интер Майами».
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14
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15
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Севилья – Валенсия
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