Лангле пропустит матч против «Леганеса»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле пропустит матч 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Игрок получил мышечную травму в расположении сборной Франции, сообщает L'Equipe.

В нынешнем сезоне Лангле провел 14 матчей за «Барселону» (10 — в чемпионате и 4 — в Лиге чемпионов). В этих встречах он отметился голом и результативной передачей.

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