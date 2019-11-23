Лангле пропустит матч против «Леганеса»
09:48
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле пропустит матч 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Игрок получил мышечную травму в расположении сборной Франции, сообщает L'Equipe.
В нынешнем сезоне Лангле провел 14 матчей за «Барселону» (10 — в чемпионате и 4 — в Лиге чемпионов). В этих встречах он отметился голом и результативной передачей.
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