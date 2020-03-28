Ла лига планирует закончить сезон. Есть уже три варианта

Руководство ла лиги прорабатывает различные варианты завершения сезона-2019/20, сообщает Marca. Турнир был прерван в марте из-за эпидемии коронавируса.

На данный момент есть три варианта:

— возобновить сезон в мае, закончить его 30 июня или 15 июля, матчи проводятся раз в три дня;

— возобновить сезон позднее летом;

— возобновить сезон в сентябре.

Выбор варианта зависит от развития ситуации с коронавирусом. По неофициальной информации, в Италии рассматривают вариант досрочного завершения чемпионата с определением чемпиона.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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