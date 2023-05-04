Дзенга поделился мнением о проблемах «Сампдории»

Экс-голкипер «Сампдории» Вальтер Дзенга прокомментировал финансовые проблемы клуба.

«Это грустно видеть. Можно вылететь из серии А, такое случается, но вся эта ситуация внутри клуба является булыжником, привязанным к ногам всех тех, кто работает в «Сампдории», — цитирует слова Дзенги ITASportPress.

Вчера, 3 мая, «Сампдория» дома проиграла «Торино» со счетом 0:2. После 33 туров серии А «Сампдория» набрала 17 очков и расположилась на последнем, 20-м месте.