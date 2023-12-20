Анчелотти заявил, что «Реал» может подписать нового центрального защитника в связи с травмой Алабы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное подписание центрального защитника.

«Я не могу сказать нет... мы говорили внутри клуба о возможности нового подписания. Мы не торопимся. Никакой спешки. Окно закроется 31 января. Мы думаем об этом», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Защитник мадридцев Давид Алаба получил травму в матче против «Вильярреала» (4:1) в 17-м туре испанской ла лиги. 31-летнему австрийцу диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.