Анчелотти заявил, что «Реал» может подписать нового центрального защитника в связи с травмой Алабы
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное подписание центрального защитника.
«Я не могу сказать нет... мы говорили внутри клуба о возможности нового подписания. Мы не торопимся. Никакой спешки. Окно закроется 31 января. Мы думаем об этом», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Защитник мадридцев Давид Алаба получил травму в матче против «Вильярреала» (4:1) в 17-м туре испанской ла лиги. 31-летнему австрийцу диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена.
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|44
|
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|3
|1
|38-11
|42
|
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|17
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|5
|2
|31-19
|35
|
4
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|11
|2
|4
|35-19
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|
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|5
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|
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|
8
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|
9
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|17
|7
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|25
|
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|Валенсия
|18
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|5
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|23
|
11
|Р. Вальекано
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|4
|8
|6
|16-24
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
13
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|14-23
|16
|
14
|Вильярреал
|17
|4
|4
|9
|23-33
|16
|
15
|Севилья
|17
|3
|7
|7
|23-24
|16
|
16
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
17
|Кадис
|17
|2
|8
|7
|14-24
|14
|
18
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
|5
|12
|20-40
|8
|
20
|Альмерия
|17
|0
|5
|12
|17-39
|5
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38 тур
|19.12
|21:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|0 : 1
|19.12
|23:30
|
Атлетико – Хетафе
|3 : 3
|19.12
|23:30
|
Гранада – Севилья
|0 : 3
|20.12
|21:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|20.12
|23:30
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|- : -
|20.12
|23:30
|
Вильярреал – Сельта
|- : -
|21.12
|21:00
|
Бетис – Жирона
|- : -
|21.12
|21:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|21.12
|23:30
|
Алавес – Реал
|- : -
|21.12
|23:30
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|11
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0
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