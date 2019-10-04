Куртуа и Марселу не попали в заявку «Реала» на матч с «Гранадой»

Официальный Twitter «Реала» опубликовал заявку команды к матчу 8-го тура чемпионата Испании против «Гранады». Встреча пройдет 5 октября в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу».

В список из 19 игроков не попал голкипер Тибо Куртуа и защитник Марселу.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Альтубе, Ареола, Бельман;

защитники — Рамос, Карвахаль, Милитао, Варан, Одриосола;

полузащитники — Кроос, Каземиру, Модрич, Вальверде, Хамес, Иско;

нападающие — Азар, Бензема, Йович, Родригу, Бэйл.

После 7 туров «Реал» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» — 2-я строчка и 14 баллов.

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