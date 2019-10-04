Куртуа и Марселу не попали в заявку «Реала» на матч с «Гранадой»
Официальный Twitter «Реала» опубликовал заявку команды к матчу 8-го тура чемпионата Испании против «Гранады». Встреча пройдет 5 октября в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу».
В список из 19 игроков не попал голкипер Тибо Куртуа и защитник Марселу.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Альтубе, Ареола, Бельман;
защитники — Рамос, Карвахаль, Милитао, Варан, Одриосола;
полузащитники — Кроос, Каземиру, Модрич, Вальверде, Хамес, Иско;
нападающие — Азар, Бензема, Йович, Родригу, Бэйл.
После 7 туров «Реал» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» — 2-я строчка и 14 баллов.
? ?Nuestros convocados para el partido contra el @GranadaCdeF!— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) October 4, 2019
?Escribe cu?l ser?a tu once ideal! ?#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/6D29UDs4sD
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