Кунья объяснил, чем его впечатлил «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья признался, что ему очень нравится играть за мадридскую команду. Бразилец перешел в команду из «Герты» в августе 2021 года.

«Каждая минута в этой футболке особенная, и я стараюсь проживать каждую секунду интенсивно. Я развивался и рос как игрок с тех пор, как приехал. Атмосфера на стадионе необъяснимая, как и в «Атлетико» в целом. В этой футболке никогда не будет недостатка в желании», — цитирует AS Кунью.

В этом сезоне 22-летний Кунья сыграл в 23 матчах во всех турнирах за «Атлетико», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.