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Сегодня, 04:24

Кунья объяснил, чем его впечатлил «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья признался, что ему очень нравится играть за мадридскую команду. Бразилец перешел в команду из «Герты» в августе 2021 года.

«Каждая минута в этой футболке особенная, и я стараюсь проживать каждую секунду интенсивно. Я развивался и рос как игрок с тех пор, как приехал. Атмосфера на стадионе необъяснимая, как и в «Атлетико» в целом. В этой футболке никогда не будет недостатка в желании», — цитирует AS Кунью.

В этом сезоне 22-летний Кунья сыграл в 23 матчах во всех турнирах за «Атлетико», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Карим Бензема

Реал

 17
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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