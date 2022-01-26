«Барселона» интересуется защитником «Боруссии» из Дортмунда

Защитник «Боруссии» из Дортмунда Тома Менье попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает журналист Жерар Ромеро.

При этом, американский защитника каталонского клуба Сержиньо Дест может быть включен в сделку, однако он не намерен покидать «Барсу».

Отмечается, что «Барселона» уже работает над этой операцией. Осталось определить условия для трансферов.

В нынешнем сезоне Менье сыграл 16 матчей в бундеслиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.