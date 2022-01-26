«Барселона» интересуется защитником «Боруссии» из Дортмунда
Защитник «Боруссии» из Дортмунда Тома Менье попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает журналист Жерар Ромеро.
При этом, американский защитника каталонского клуба Сержиньо Дест может быть включен в сделку, однако он не намерен покидать «Барсу».
Отмечается, что «Барселона» уже работает над этой операцией. Осталось определить условия для трансферов.
В нынешнем сезоне Менье сыграл 16 матчей в бундеслиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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|7
|2
|34-16
|46
|
3
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|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
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|21
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|5
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|36
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|7
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|
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|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
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|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
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|17
|
20
|Леванте
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|21-43
|11
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38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
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Валенсия
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|1
|6
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