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Сегодня, 21:37

«Барселона» интересуется защитником «Боруссии» из Дортмунда

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Боруссии» из Дортмунда Тома Менье попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает журналист Жерар Ромеро.

При этом, американский защитника каталонского клуба Сержиньо Дест может быть включен в сделку, однако он не намерен покидать «Барсу».

Отмечается, что «Барселона» уже работает над этой операцией. Осталось определить условия для трансферов.

В нынешнем сезоне Менье сыграл 16 матчей в бундеслиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Тома Менье
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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