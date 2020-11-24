Кунде рассказал о разговоре с Гвардьолой и несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде рассказал о переговорах с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой и сорвавшимся переходом в английский клуб минувшим летом.

— Да, я говорил с Хосепом Гвардьолой, мы общались по телефону на испанском, — приводит beIN Sports слова Кунде. — Переговоры прошли хорошо. Мне было интересно перейти в «Манчестер Сити», у меня были гарантии, что я получу игровое время. Тем не менее, сделка не состоялась.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 8 матчей за «Севилью», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 40 миллионов евро.