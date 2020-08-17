Кумана заметили в аэропорту Барселоны

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прибыл в Барселону. Об этом сообщает Marca. Указано, что специалиста заметили в аэропорту.

До этого появилась информация, что голландец может стать главным тренером «Барселоны». В таком случае он заменит Кике Сетьена. Ранее президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что Сетьен уже уволен.

57-летний Роналд Куман ранее уже работал с «Барселоной» в качестве помощника главного тренера. Специалист также тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

Он выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год и четырежды выиграл с командой чемпионат Испании, а также Кубок европейских чемпионов, забив решающий мяч в финальном матче с «Сампдорией» (1:0).