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«Барселона» арендовала 18-летнего игрока сборной Австрии Демира

14:25
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«Барселона» арендовала игрока сборной Австрии и «Рапида» Юсуфа Демира за 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба каталонцев.

Клуб заключил контракт с футболистом на один сезон. «Барселона» может выкупить Демира за 10 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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