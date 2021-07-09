«Барселона» арендовала 18-летнего игрока сборной Австрии Демира
14:25
«Барселона» арендовала игрока сборной Австрии и «Рапида» Юсуфа Демира за 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба каталонцев.
Клуб заключил контракт с футболистом на один сезон. «Барселона» может выкупить Демира за 10 миллионов евро.
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