Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Куман: «Сделаем все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне»

18:51
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что каталонский клуб намерен удержать форварда Лионеля Месси.

«Это действительно важный вопрос, и мы сделаем все возможное, чтобы Лео провел в «Барселоне» еще много лет. Но на данный момент речь идет не о следующем сезоне, а об игре против «Вальядолида». Над вопросами будущего работают президент и его люди», — цитирует Кумана ESPN.

Нынешний контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

После 28 туров чемпионата Испании каталонцы находятся на третьем месте с 62 очками, лидирует «Атлетико» (66 очков).

Дополнительная информация:

https://global.espn.com/football/barcelona/story/4351794/barcelona-boss-koeman-on-messi-we-will-do-everything-to-keep-him

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...