Куман: «Сделаем все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что каталонский клуб намерен удержать форварда Лионеля Месси.

«Это действительно важный вопрос, и мы сделаем все возможное, чтобы Лео провел в «Барселоне» еще много лет. Но на данный момент речь идет не о следующем сезоне, а об игре против «Вальядолида». Над вопросами будущего работают президент и его люди», — цитирует Кумана ESPN.

Нынешний контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

После 28 туров чемпионата Испании каталонцы находятся на третьем месте с 62 очками, лидирует «Атлетико» (66 очков).