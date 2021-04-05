Куман: «Сделаем все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне»
18:51
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил, что каталонский клуб намерен удержать форварда Лионеля Месси.
«Это действительно важный вопрос, и мы сделаем все возможное, чтобы Лео провел в «Барселоне» еще много лет. Но на данный момент речь идет не о следующем сезоне, а об игре против «Вальядолида». Над вопросами будущего работают президент и его люди», — цитирует Кумана ESPN.
Нынешний контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
После 28 туров чемпионата Испании каталонцы находятся на третьем месте с 62 очками, лидирует «Атлетико» (66 очков).
Дополнительная информация:
https://global.espn.com/football/barcelona/story/4351794/barcelona-boss-koeman-on-messi-we-will-do-everything-to-keep-him
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