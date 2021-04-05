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«Алавес» уволил Абелардо с поста главного тренера

19:03
Абелардо. Фото "Алавес".
Абелардо. Фото &quot;Алавес&quot;.
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Главный тренер «Алавеса» Абелардо освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба 5 апреля. «Алавес» поблагодарил его за работу и пожелал ему удачи в дальнейшем.

Команда занимает 19-е место в чемпионате Испании. Клуб набрал 23 очка в 29 матчах. 50-летний Абелардо тренировал «Алавес» с 12 января. До него с командой работал Пабло Мачин. Новый тренер пока не назван.

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