«Алавес» уволил Абелардо с поста главного тренера

Главный тренер «Алавеса» Абелардо освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба 5 апреля. «Алавес» поблагодарил его за работу и пожелал ему удачи в дальнейшем.

Команда занимает 19-е место в чемпионате Испании. Клуб набрал 23 очка в 29 матчах. 50-летний Абелардо тренировал «Алавес» с 12 января. До него с командой работал Пабло Мачин. Новый тренер пока не назван.