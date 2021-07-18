Куман считает Месси главным претендентом на «Золотой мяч»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает нападающего Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч» по итогам года.
«Месси очень важен. Он много приносит команде, он является капитаном и примером. Он очень много забивал в прошлом сезоне, несмотря на наш тяжелый старт. Лионель раз за разом показывает, что он — лучший в мире. Я знаю, как он хотел выиграть Кубок Америки, и ему наконец это удалось. Месси — главный претендент на «Золотой мяч» после такого великолепного сезона. Считаю его фаворитом в борьбе за эту награду», — приводит официальный сайт «Барселоны» слова Кумана.
В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов. Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины в июле 2021 года.
Месси получал «Золотой мяч» 6 раз в карьере.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2192081/fc-barcelona-coach-ronald-koeman-looks-ahead-to-the-new-season
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