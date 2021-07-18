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Куман считает Месси главным претендентом на «Золотой мяч»

13:27
Лионель Месси и Роналд Куман. Фото Twitter
Лионель Месси и Роналд Куман. Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман считает нападающего Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч» по итогам года.

«Месси очень важен. Он много приносит команде, он является капитаном и примером. Он очень много забивал в прошлом сезоне, несмотря на наш тяжелый старт. Лионель раз за разом показывает, что он — лучший в мире. Я знаю, как он хотел выиграть Кубок Америки, и ему наконец это удалось. Месси — главный претендент на «Золотой мяч» после такого великолепного сезона. Считаю его фаворитом в борьбе за эту награду», — приводит официальный сайт «Барселоны» слова Кумана.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в чемпионате Испании и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов. Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины в июле 2021 года.

Месси получал «Золотой мяч» 6 раз в карьере.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2192081/fc-barcelona-coach-ronald-koeman-looks-ahead-to-the-new-season

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Иван Торопцев все материалы автора

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