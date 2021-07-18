«Барселона» претендует на Ренату Санчеша
14:58
«Барселона» интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем, сообщает AS.
По информации источника, «сине-гранатовые» не готовы купить 23-летнего португальца в это трансферное окно из-за финансовых проблем, но согласны арендовать его на сезон-2021/22 с обязательным правом выкупа.
В сезоне-2020/21 Санчеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/07/18/primera/1626573513_203816.html
Читайте также
«Докажу, что Тони — не уровень Хабиба». Махачев намерен поставить точку в истории вражды Фергюсона и Нурмагомедова
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю