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«Барселона» претендует на Ренату Санчеша

14:58
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«Барселона» интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем, сообщает AS.

По информации источника, «сине-гранатовые» не готовы купить 23-летнего португальца в это трансферное окно из-за финансовых проблем, но согласны арендовать его на сезон-2021/22 с обязательным правом выкупа.

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/07/18/primera/1626573513_203816.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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